Damit sie nicht kalt wird: Feuerwehr in den USA liefert für verunglückten Fahrer Pizza aus

Quelle: www.globallookpress.com Damit sie nicht kalt wird: Feuerwehr in den USA liefert für verunglückten Fahrer Pizza aus (Symbolbild)

Wegen des Autounfalls eines Pizzalieferanten hätte ein Mann in den USA fast vergeblich auf seine Pizza gewartet - doch dann sprang die Feuerwehr ein. Der Lieferant verunglückte am Samstag im Ort Henrietta bei Buffalo im Staat New York mit seinem Auto, wie die Feuerwehr auf Facebook mitteilte.