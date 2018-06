Wohnhaus explodiert in Wuppertal - Mehrere Verletzte

Quelle: www.globallookpress.com Wohnhaus explodiert in Wuppertal (Symbolbild)

Eine Explosion in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Wuppertal hat mehrere Menschen verletzt. "Vier von ihnen sogar schwer", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen. Ärzte und Sanitäter kümmerten sich um die Opfer. Die Ursache der Explosion blieb zunächst ungewiss. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.