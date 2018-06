USA: Dieb will Essen mit Kreditkarte einer Kellnerin bezahlen, die er zuvor beklaut hat

Quelle: www.globallookpress.com USA: Dieb will Essen mit Kreditkarte einer Kellnerin bezahlen, die er zuvor beklaut hat (Symbolbild)

Dass die Welt ein globales Dorf ist und Menschen sich immer zwei Mal treffen, beweist ein Vorfall, der sich kürzlich im US-Bundesstaat Arkansas zugetragen hat: Ein Dieb brach am Sonntag in das Auto einer Frau ein und ließ die dort gefundene Geldbörse samt Kreditkarte und Führerschein mitgehen. Zwei Tage später kam der Dieb in ein Restaurant, in dem die 58-jährige Betroffene als Kellnerin arbeitet, und wollte seine Rechnung mit der gestohlenen Karte begleichen.