Mindestens 150 Kita-Kinder in Brandenburg wegen Übelkeit behandelt

Mindestens 150 Kinder einer Kita in Wildau (Brandenburg) sind am Donnerstag von Rettungskräften wegen Übelkeit und Erbrechen versorgt worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren Kinder in den drei kommunalen Kitas der Stadt betroffen sowie einige der Betreuer.