Australierin darf Sperma ihres toten Partners nutzen – auch zwei Jahre nach seinem Tod

© Facebook / Ayla Cresswell Australierin darf Sperma ihres toten Partners nutzen – auch zwei Jahre nach seinem Tod

Eine junge Frau in Australien hat in einem ungewöhnlichen Verfahren das Recht erstritten, das Sperma ihres toten Partners für eine künstliche Befruchtung zu nutzen. Ayla Cresswells erhoffte Schwangerschaft stehe nicht im Widerspruch zu den Wünschen ihres vor fast zwei Jahren gestorbenen Freundes, sagte Richterin Susan Brown am Mittwoch laut Medienberichten zur Begründung. Sie sei sicher, dass die 25-Jährige "verantwortungsvoll und rational" handle und gut für ein mögliches Kind sorgen werde.