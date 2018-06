Auf dem Weg zur Party-Insel: 20 Passagiere randalieren an Bord – Fluglinie fordert Alkoholverbot

Die Fluglinie Ryanair hat zu einem Alkoholverbot an irischen Flughäfen aufgerufen, nachdem eine Gruppe betrunkener Fluggäste die Besatzung dazu gezwungen hatte, nach Paris statt Ibiza zu fliegen.

Jetzt fordert die Fluggesellschaft, dass der Alkoholverkauf vor 10 Uhr morgens an Flughäfen verboten wird. Für eine solche Regelung haben 20 betrunkene Iren gesorgt, die am frühen Samstagmorgen an Bord eines Fliegers randalierten. Die drei wilden Passagiere wurden von der französischen Polizei in Paris festgenommen. Flüge nach Ibiza sind dafür berüchtigt, dass die Fluggäste ihre Urlaubseskapaden noch vor dem Einsteigen ins Flugzeug anfangen.

