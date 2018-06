Russische Militärs verteilen humanitäre Hilfe in Syrien

Quelle: Sputnik Russische Militärs verteilen humanitäre Hilfe in Syrien (Archivbild)

Das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat unter Bewohnern der Ortschaft asch-Schicha im Gouvernement Hama humanitäre Hilfe verteilt. Das Dorf liegt in einer Gebirgslandschaft an der Grenze zum Gouvernement Latakia. Die Lebensverhältnisse in der Region sind schwierig, deswegen will die russische Behörde ihre humanitären Aktionen in Hama fortsetzen.