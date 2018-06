USA setzen Finanzierung der umstrittenen Organisation Weißhelme fort

Die USA geben die eingefrorenen Gelder für die umstrittene private Zivilschutzorganisation "Weißhelme" wieder frei. Wie das Außenministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, sollen auf Anweisung von Präsident Donald Trump 6,6 Millionen US-Dollar für die Weißhelme und die UN-Organisation IIIM fließen. Sie untersucht Menschenrechtsverbrechen in Syrien.