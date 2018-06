Taxi-Fahrer verwechselt Pedale und verletzt sieben Passanten in Moskau

Quelle: Sputnik

Am Samstag ist ein Taxi-Fahrer in Moskau in eine Menschenmenge gefahren. Bei dem Vorfall wurden sieben Passanten verletzt, unter ihnen zwei Mexikaner, zwei Aserbaidschaner, zwei Russen und ein Ukrainer. Der Mann beginn Fahrerflucht, die Polizei konnte ihn aber schnell festnehmen.