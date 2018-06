Stinkende Schönheit: Stuttgart wartet auf Titanwurz-Blüte

Quelle: www.globallookpress.com Stinkende Schönheit: Stuttgart wartet auf Titanwurz-Blüte (Archivbild)

Erstmals seit sieben Jahren wird in Stuttgart wieder eine Titanwurz-Blüte erwartet. Die Pflanze blühe nur eine Nacht, stinke erbärmlich und heize auf mehr als 30 Grad auf, so der Zoologisch-Botanische Garten Wilhelma. "So täuscht die pfiffige Pflanze vor, ein Tierkadaver zu sein. Denn ihr Ziel ist es, Fliegen anzuziehen, die für sie die Bestäubung übernehmen."