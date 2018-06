Lynchjustiz nach TV-Beitrag: Tatverdächtiger stellt sich bei der Polizei

Quelle: www.globallookpress.com Lynchjustiz nach TV-Beitrag: Tatverdächtiger stellt sich bei der Polizei (Symbolbild)

Im Fall der Lynchjustiz nach einem TV-Beitrag über einen vermeintlichen Pädophilen hat sich ein Tatverdächtiger bei der Polizei gestellt. Er räumte ein, zusammen mit weiteren Männern am Dienstag in Bremen einen 50-Jährigen in seiner Wohnung zusammengeschlagen zu haben, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Die Ermittler würden nun neuen Hinweisen nachgehen können.