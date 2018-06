Lynchjustiz nach Fernsehbericht über Pädophile: Mann schwer verletzt, Polizei sucht nach Tätern

Nach einem TV-Bericht über Pädophile hat ein Lynchmob in Bremen einen 50-Jährigen in seiner Wohnung zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt - die Polizei sucht noch nach den Tätern. "Es gibt noch keine Tatverdächtigen", sagte am Donnerstag der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Passade. Nach der Fernsehsendung war der 50-Jährige in seiner Wohnung überfallen worden.