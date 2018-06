Deutscher Fußball-Fan im Bierfass kommt mit Lanz Bulldog in Moskau an – Abfahrt war Mitte Mai

Quelle: www.globallookpress.com Deutscher Fußball-Fan im Bierfass kommt mit Lanz Bulldog in Moskau an – Abfahrt war Mitte Mai

Von Entschleunigung versteht dieser moderne Diogenes einiges: Der Forchheimer Hubert Wirth, der am 15. Mai zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Moskau aufgebrochen war, ist am 13. Juni, also gut einen Monat später, endlich angekommen. Mit von der Partie ist sein Dackel Hex.