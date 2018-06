Paris bietet Spanien Hilfe bei Aufnahme von "Aquarius"-Migranten an

Quelle: AFP Frankreichs Premierminister Édouard Philippe

Frankreich hat Spanien Hilfe bei der Aufnahme der Migranten vom Rettungsschiff "Aquarius" angeboten. "Wir sind natürlich bereit, den spanischen Behörden zu helfen", mögliche Asylsuchende aufzunehmen und ihre "Situation zu analysieren", sagte Premierminister Édouard Philippe am Dienstag in der Nationalversammlung in Paris. Wie diese Hilfe konkret aussehen könnte, sagte er nicht.