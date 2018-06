Ruhe in Flitzer: Nigerianer begräbt Vater im Luxuswagen

Quelle: Reuters Nigerianer begräbt Vater im Auto (Symbolbild)

Was man heute besorgen kann, sollte man bekanntlich nicht auf morgen verschieben: Das weiß nun auch ein Nigerianer namens Azubuike, der noch zu dessen Lebzeiten versprochen hat, seinem Vater ein Auto zu schenken. Nachdem dieser in dem nigerianischen Dorf Ihiala jedoch verstorben war, bevor es dazu kommen konnte, beschloss sein Sohn kurzerhand, ihn nicht wie üblich in einem Sarg, sondern in einem BMW zu begraben, um sein Versprechen doch noch irgendwie einzuhalten.