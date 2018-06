Attacke auf Mädchen in Viersen: Verdächtiger erweist sich als unbeteiligt und wird freigelassen

Nach dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen in Viersen ist ein erster Tatverdächtiger wieder auf freiem Fuß. Der Verdacht habe sich nicht erhärtet, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur: "Der hatte aus einem völlig anderen Grund Angst vor der Kontrolle und ist deswegen laufen gegangen." Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Der 25-jährige Mann war bei einer Polizeikontrolle am Montagabend geflüchtet, er hatte sich dann aber gestellt.