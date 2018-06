Frau in Park in Viersen erstochen: Polizei fahndet unter Hochdruck nach dem Täter

Quelle: Reuters Frau in Park in Viersen erstochen: Polizei fahndet unter Hochdruck nach dem Täter (Symbolfoto)

Nach einem tödlichen Messerangriff auf eine junge Frau in Viersen am Niederrhein fahndet die Polizei unter Hochdruck nach dem mutmaßlichen Täter. Nach Polizeiangaben wurde die zunächst nicht identifizierte Frau in einem Park mit einem Messer verletzt. Sie starb später im Krankenhaus an ihren Verletzungen.