Quelle: Reuters Papst empfängt Missbrauchsopfer aus Chile Ende April im Vatikan

Papst Franziskus will Ende des Monats drei Missbrauchsopfer aus Chile im Vatikan empfangen. Das Treffen finde am letzten April-Wochenende im Kirchenstaat statt, sagte eine Vatikan-Sprecherin am Samstag und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. In einem am Mittwoch veröffentlichten Brief hatte der Papst um Verzeihung für seinen Umgang mit Missbrauchsfällen in dem südamerikanischen Land gebeten.