Amerika-Gipfel in Peru: Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro darf nicht dabei sein

Quelle: Reuters Amerika-Gipfel in Peru: Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro darf nicht dabei sein

In der peruanischen Hauptstadt Lima hat am Freitagabend der achte Amerika-Gipfel begonnen. Die Plenarsitzung findet am Samstag statt. Im Mittelpunkt der Verhandlungen stehen die weit verbreitete Korruption in der Region, die Krise in Venezuela und die immer stärkere Präsenz Chinas in Lateinamerika.