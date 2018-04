Präsident von FC Roma badet nach Sensationssieg in einem römischen Brunnen – und zahlt

Der Präsident des AS Rom, James Pallotta, ist nach der Fußball-Sensation gegen Barcelona in der Champions League vor Freude in einen römischen Brunnen gesprungen. Auf einem Video war zu sehen, wie sich Pallotta in der Nacht zu Mittwoch nach dem 3:0-Sieg seiner Mannschaft rücklings vom Beckenrand in den Brunnen auf der zentralen Piazza del Popolo rollt. Umringt von unzähligen Fans im Freudentaumel, die die ganze Nacht den ersten Einzug ins Halbfinale in der Geschichte des Clubs feierten.