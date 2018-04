Kampf dem Klimawandel á la Kalifornien: Los Angeles streicht Straßen weiß

Quelle: www.globallookpress.com Kampf dem Klimawandel á la Kalifornien: Los Angeles streicht Straßen weiß (Symbolbild)

Während der US-amerikanische Präsident Donald Trump von dem Klimawandel und seinen Folgen anscheinend nicht viel hält, bestimmt man in Los Angeles sein Schicksal in dieser Frage selbst und greift nach einfachen Mitteln - weißer Farbe. Im Kampf gegen Sommerhitze und den Klimawandel streichen die Behörden in der US-amerikanischen Metropole einige Straßen weiß.