"Gefällt es Ihnen?" Schüler verwechselt Sex-Spielzeug mit Hörgerät und bringt es in die Schule

Quelle: www.globallookpress.com "Gefällt es Ihnen?" Schüler verwechselt Sex-Spielzeug mit Hörapparat und bringt es in die Schule (Symbolbild)

Was da die Eltern wohl sagen werden? Ein britischer Schüler hat ein Sex-Spielzeug mit einem Hörgerät verwechselt und kam damit in die Schule. Das Gerät hing solange an seinem Ohr, bis es in der Schulbibliothek entdeckt wurde. Als die 8 bis 10 Jahre alten Schüler ihre Bücher zurückbrachten, wurde das Spielzeug von einer Assistentin gesehen. Bei dem Spielzeug handelte es sich um einen Männervibrator.