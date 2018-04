Hubschrauberabsturz im russischen Fernen Osten - alle sechs Insassen tot

Quelle: Sputnik Mehrzweck- und Transporthubschrauber des Typs Mil Mi-8

Am Mittwoch gegen 11:30 Uhr (Ortszeit) ist ein Hubschrauber vom Typ Mil Mi-8 der privaten Fluggesellschaft "Wostok" infolge einer harten Landung in der russischen Fernost-Stadt Chabarowsk am Boden zerschellt und in Flammen aufgegangen. Alle sechs Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben, teilte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf das russische Katastrophenschutzministerium mit.