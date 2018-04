Hälfte der erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger hat ausländische Wurzeln

Quelle: www.globallookpress.com Hälfte der erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger hat ausländische Wurzeln (Symbolbild)

Mehr als die Hälfte der erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger in Deutschland haben inzwischen ausländische Wurzeln. Einer der Gründe dafür ist der starke Flüchtlingszuzug der vergangenen Jahre, wie eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg erklärte.