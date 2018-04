Älteste Frau Deutschlands gestorben: Edelgard Huber wurde 112 Jahre alt

Noch vor vier Monaten hat Edelgard Huber, die älteste Frau Deutschlands, ihren 112. Geburtstag im Kreise der Familie gefeiert. Die Karlsruherin erlebte das deutsche Kaiserreich, den ersten und den zweiten Weltkrieg. Am Dienstag ist Huber in ihrer Heimatstadt verstorben. In den letzten Jahren saß sie im Rollstuhl, konnte nur schwer hören.