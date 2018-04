Journalistenmord in Slowakei: Zehntausende demonstrieren erneut gegen Regierung und Polizeichef

Quelle: Reuters Journalistenmord in Slowakei: Zehntausende demonstrieren erneut gegen Regierung und Polizeichef

Eineinhalb Monate nach dem Mord an einem Enthüllungsjournalisten haben am Donnerstagabend erneut Zehntausende Slowaken gegen ihre Regierung demonstriert. In Sprechchören und auf Transparenten forderten sie in Bratislava und zahlreichen anderen Städten des Landes die Absetzung des Polizeichefs Tibor Gaspar und eine lückenlose Aufklärung der Bluttat vom 21. Februar.