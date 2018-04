Ohne Erde, Tageslicht und Pestizide – deutsche Polarforschungsstation bringt reiche Gemüse-Ernte ein

© Twitter Ohne Erde, Tageslicht und Pestizide – deutsche Polarforschungsstation bringt reiche Gemüse-Ernte ein

3,6 Kilogramm Salat, 18 Gurken und 70 Radieschen - so viel frisches Gemüse hat ein Forscher jetzt in der Antarktis geerntet. Die Pflanzen wachsen in einem neuartigen Gewächshaus nahe der deutschen Polarforschungsstation Neumayer III. Sie gedeihen ohne Erde, Tageslicht und Pestizide. Alle paar Minuten werden die Wurzeln computergesteuert mit einer Nährstofflösung besprüht.