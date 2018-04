Kreml: Trump hat Putin nach Washington eingeladen

US-Präsident Donald Trump hat den russischen Staatschef Wladimir Putin zu einem Treffen nach Washington eingeladen. Trump habe das bei einem Telefonat mit Putin am 20. März getan, sagte Kremlberater Juri Uschakow am Montag in Moskau. Damals war lediglich bekannt geworden, dass die beiden ein Treffen in Erwägung ziehen. Es sei nicht besprochen worden, wann dieses Treffen stattfinden könnte, sagte Uschakow der Agentur Interfax zufolge. Er hoffe, dass die USA den Vorschlag nicht wieder zurückzögen.