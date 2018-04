Mehr als 1.000 türkische Beamte und deren Familienangehörige beantragen Asyl in Deutschland

Seit dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei im Sommer 2016 haben mehr als 1.000 Diplomaten und Staatsbedienstete sowie deren Familienangehörige um Asyl in Deutschland gebeten. Wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg mitteilte, hatten bis zum 7. März 2018 insgesamt 288 Inhaber von Diplomatenpässen und 771 Dienstpassinhaber einen Asylantrag gestellt. Diese Zahlen umfassen auch Ehegatten und Kinder.