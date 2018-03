Innenministerium: Erstes Abschiebezentrum bis Herbst in Betrieb

Quelle: www.globallookpress.com Innenministerium: Erstes Abschiebezentrum bis Herbst in Betrieb (Archivbild)

Das CSU-geführte Bundesinnenministerium will bis zum Herbst ein erstes Rückführungszentrum für Flüchtlinge in Betrieb gehen lassen - also etwa bis zur Landtagswahl in Bayern. Das Vorhaben werde «höchst prioritär betrieben», sagte Innenstaatssekretär Stephan Mayer. "Ich bin zuversichtlich, dass wir nach den Osterfeiertagen ein Eckpunktepapier vorlegen können."