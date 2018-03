Frankreich: Linksextremer Politiker feiert Tod Arnaud Beltrames auf Twitter - und wird festgenommen

Ein französischer Politiker soll Medienberichten zufolge festgenommen worden sein, nachdem er den Tod des französischen Polizeibeamten Arnaud Beltrame begrüßt hatte. Der Polizeibeamte gilt als tragischer Held, da er sich im Zusammenhang mit dem jüngsten islamistischen Terroranschlags in Südfrankreich gegen eine andere Geisel eintauschen ließ und später an deren Stelle getötet wurde.

Der französische Polizist Arnaud Beltrame wurde in Frankreich als Held geehrt, weil er sich während der Geiselnahme durch einen radikalen islamischen Terroristen in einem Supermarkt in Südfrankreich am Freitag gegen eine Geisel eintauschen ließ und seine heldenhafte Tat mit seinem Leben bezahlte.

Der extrem linke französische Politiker Stephane Poussier hingegen versuchte, auf seine Weise aus dem Tod des Polizeibeamten politisch Kapital zu schlagen. So schrieb Poussier auf Twitter: "Jedes Mal, wenn ein Polizist erschossen wird, denke ich an meinen Freund Remi Fraisse." Damit bezieht sich Poussier auf einen 21-jährigen Umweltschützer, der 2014 tödlich durch einen Tränengaskanister getroffen wurde, als es im Zuge von Protesten gegen ein Staudammprojekt zu Zusammenstößen mit der Polizei kam. Poussier weiter: "Und diesmal war das ein Oberst, prima! Außerdem bedeutet es eine Stimme weniger für Macron."

Poussiers Twitter-Account wurde in weiterer Folge gelöscht. Der Politiker wurde auf der Basis eines Gesetzes festgenommen, das die positive Bewertung eines terroristischen Anschlages verbietet. Im Falle einer Verurteilung könnte Poussier mit einer Haftstrafe von bis zu sieben Jahren oder einer Geldstrafe in Höhe von bis zu 100.000 Euro bestraft werden.

