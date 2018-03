Zapfenstreich um 19 Uhr: Koreanische Behörde ordnet an Freitagabenden Zwangsabschaltung aller PCs an

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Man muss doch am Freitag Zeit zum Feiern haben: Das Bürgermeisteramt in der südkoreanischen Hauptstadt will härter gegen Überstunden an Freitagabenden vorgehen. Nach Angaben des Senders BBC werden die Computer der Mitarbeiter zwangsweise am Ende des Arbeitstages ausgeschaltet, damit die Angestellten keine Mehrarbeit zum Wochenende leisten könnten.