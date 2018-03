Mutmaßliche Lidl-Erpresser erneut vor Gericht

Zwei mutmaßliche Erpresser des Lebensmittel-Discounters Lidl stehen seit Donnerstag erneut in Bochum vor Gericht. Vor einem Jahr hatte das Bochumer Landgericht die 55-jährige Frau und ihren 50 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen zu jeweils zehn Jahren Haft verurteilt. Nach teilweise erfolgreicher Revision hatte der Bundesgerichtshof den Fall zur erneuten Verhandlung an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen.

Die Angeklagten sollen im Jahr 2012 zwei Bomben in Lidl-Filialen in Bochum und Bottrop gezündet haben. 2016 explodierte ein Sprengsatz an einer Filiale in Herten. Sie sollen von Lidl die Zahlung von elf Millionen Euro gefordert haben. (dpa)

