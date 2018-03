US-Organisation verwechselt malaysische Staatsflagge mit IS-Fahne und löst FBI-Ermittlung aus

Quelle: Reuters US-Organisation verwechselt malaysische Staatsflagge mit IS-Fahne und löst FBI-Ermittlung aus (Symbolbild)

Eine friedliche muslimische Feier in der Stadt Wichita im US-Bundesstaat Kansas endete mit einer Ermittlung des Federal Bureau of Investigation (FBI). Ein Arbeitnehmerverband hielt eine Flagge des Heimatstaates seines malaysischen Mitarbeiters irrtümlicherweise für die der Terrormiliz "Islamischer Staat" und alarmierte deswegen sofort die Sicherheitskräfte. Nun will die Amerikanische Bürgerrechtsunion gegen den Verband gerichtlich vorgehen.