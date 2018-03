In Schwarzeneggers Fußstapfen? "Sex and the City"-Star kandidiert für Gouverneursamt von New York

Quelle: AFP © Angela Weiss Cynthia Nixon

Auch der "Steierman" war einst Schauspieler, bevor er Gouverneur in Kalifornien wurde: Heute kommt es in den USA ziemlich oft vor, dass ein Star aus dem Fernsehen in die Politik wechselt. Das jüngste Beispiel dafür ist Cynthia Nixon, die für ihre Rolle der Miranda Hobbes in der US-amerikanischen Fernsehserie "Sex and the City" bekannt ist. Vor kurzem hat sie per Twitter angekündigt, sich um das hohe Amt bemühen zu wollen.