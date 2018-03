Tragödie in den USA: Neunjähriger erschießt seine Schwester im Streit um Spielkonsole

Quelle: www.globallookpress.com

Ein neun Jahre alter Junge hat in den USA im Streit um einen Videospiel-Controller seine 13-jährige Schwester erschossen. Das Mädchen hatte ihrem Bruder nicht den Controller der Spielkonsole geben wollen, an der die beiden gemeinsam spielten - daraufhin lief der Neunjährige zum Nachttisch seiner Eltern, nahm die Waffe der Familie heraus und schoss seiner Schwester in den Hinterkopf, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die örtliche Polizei berichteten.