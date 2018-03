Bericht: Nordkoreanische Interkontinentalraketen könnten mittlerweile auch Deutschland erreichen

Quelle: Reuters © KCNA Die Rakete Hwasong-15

Medienberichten zufolge sei Nordkorea mittlerweile imstande, Länder in Mitteleuropa mit seinen Interkontinentalraketen zu erreichen. Die Zeitung "Bild" berichtete am Sonntag, dass der Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes, Ole Diehl, die Bundestagsabgeordneten in einer geheimen Sitzung über die nordkoreanischen Interkontinentalraketen informierte. "Bild" berichtete darüber unter Berufung auf eine Quelle, die bei dem Treffen anwesend gewesen sei.