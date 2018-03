Zu viel Schnee: Bahn sperrt Leipziger Hauptbahnhof

Quelle: www.globallookpress.com Zu viel Schnee: Bahn sperrt Leipziger Hauptbahnhof (Archivbild)

Ein starker Schneefall hat den Zugverkehr am Leipziger Hauptbahnhof am Samstag komplett lahmgelegt. Die Sperrung des Bahnhofs betreffe sowohl den Fern-, als auch der Nahverkehr, teilte die Deutsche Bahn am Morgen mit. Der Fernverkehr werde umgeleitet, die S-Bahnen führen so nah wie möglich an Leipzig heran.