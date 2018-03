Explosion in Munitionsentsorgungswerk Spreewerk Lübben - Gebäude schwer beschädigt

Quelle: www.globallookpress.com Explosion in Munitionsentsorgungswerk Spreewerk Lübben - Gebäude schwer beschädigt (Symbolbild)

In einem Munitionsentsorgungswerk im Spreewald ist es zu einer Explosion gekommen. Bilder aus einem Polizeihubschrauber hätten gezeigt, dass ein Gebäude in Lübben schwer beschädigt worden sei, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Nach der Explosion brach ein Brand aus.