Australischer Wissenschaftler pflanzt sich gültigen Fahrkarten-Chip ein – Strafe wegen Schwarzfahrt

Mangels vorzeigbarem Fahrschein ist ein exzentrischer Wissenschaftler, der sich den Chip seiner Karte in die Hand eingepflanzt hatte, in Australien als Schwarzfahrer verurteilt worden. Der 34-jährige Mann aus Sydney war mit dem unter die Haut gepflanzten Chip problemlos durch die automatische Kontrolle gekommen. Bei einer Nachkontrolle war er dann aber nicht in der Lage, sein Ticket auch vorzuzeigen.