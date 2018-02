Bodyhacker für implantierte Fahrkarte bestraft

Der australische Bodyhacker Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow braucht nur kurz seine Hand vor das Lesegerät zu halten, um den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Letztes Jahr ließ er sich den Ticket-Chip seiner Karte unter die Haut implantieren. So kann er die Reisen schneller bezahlen und vergisst seinen Fahrausweis nie zu Hause. Das Verkehrsunternehmen Transport for New South Wales belohnte die Initiative aber nicht.