US-Lehrer gibt versehentlich Schuss ab - Schüler leicht verletzt

Quelle: www.globallookpress.com US-Lehrer gibt versehentlich Schuss ab - Schüler leicht verletzt (Symbolbild)

In Kalifornien hat ein Lehrer in einer Unterrichtsklasse für öffentliche Sicherheit versehentlich einen Schuss abgegeben. Die Kugel aus seiner Waffe sei in die Decke des Klassenzimmers eingedrungen, berichteten US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei. Drei Schüler seien durch herabfallenden Schutt und Kugelsplitter leicht verletzt worden.