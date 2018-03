Mahnmal gegen Waffengewalt: Aktivisten stellen 14.000 Schuhe am US-Kapitol aus

Quelle: Reuters Mahnmal gegen Waffengewalt: Aktivisten stellen 14.000 Schuhe am US-Kapitol aus

Auf einer Grünfläche vor dem US-Kongress in Washington haben Aktivisten 7.000 Paar Schuhe aufgestellt - in Gedenken an die seit dem Schulmassaker von Newtown 2012 in den USA erschossenen Kinder. Zu ihrer Aktion vom Dienstag veröffentlichte die Gruppe Avaaz auf Twitter ein Foto, auf dem Aktivisten vor dem bekannten Kapitolgebäude stehen und Banner wie "7.000 Kinder getötet" und "Nicht eines mehr" hochhalten.