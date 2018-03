Donald Trump hat Wahlslogan für 2020: "Lasst Amerika großartig bleiben"

US-Präsident Donald Trump hat schon einen Slogan für den Präsidentschaftswahlkampf 2020: "Lasst Amerika großartig bleiben." Er werde es nicht bei seinem bisherigen Motto "Macht Amerika wieder großartig" belassen können, denn dieses Ziel werde er bereits erreicht haben, sagte der Republikaner am Samstagabend (Ortszeit) auf einer Kundgebung vor mehreren Tausend Anhängern in Moon Township im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Der Republikaner hielt im Wahlbezirk 18 bei Pittsburgh eine seiner aggressivsten Reden seit Längerem. So bescheinigte er einer schwarzen demokratischen Kongressabgeordneten einen niedrigen Intelligenzquotienten, was mit Jubel quittiert wurde. An anderer Stelle brachte er Argumente für eine Einführung der Todesstrafe für Drogenhändler. Die Mauer zu Mexiko werde "hundertprozentig" kommen, versprach Donald Trump.

Im Wahlbezirk findet am Dienstag eine wichtige Nachwahl zum Washingtoner Abgeordnetenhaus statt. Bei der Nachwahl liefert sich nun der republikanische Kandidat Rick Saccone ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Demokraten Conor Lamb. Die Nachwahl gilt als wichtiger Test dafür, ob Donald Trumps überraschender Zuspruch in der Arbeiterbewegung im Jahr 2016 weiterhin groß genug ist, um bei der Kongresswahl im November die Mehrheit der Republikaner in Senat und Abgeordnetenhaus zu sichern. Im Bezirk 18 sind besonders viele Wähler gewerkschaftlich organisiert und es gibt mehr als 10.000 Stahlarbeiter. (dpa)

Mehr zum Thema - Donald Trump schützt Australien vor US-Schutzzöllen