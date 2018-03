Mindestens neun Tote bei Anschlag auf Schiiten-Versammlung in Kabul

Quelle: Reuters Afghanische Sicherheitskräfte in Kabul kurz nach dem Bombenanschlag am 9. März 2018.

Bei einem Selbstmordattentat auf eine Versammlung in der Nähe einer schiitischen Moschee sind in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens neun Menschen getötet worden. Mindestens 18 weitere Menschen seien verletzt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, Wahidullah Madschroh, am Freitag.