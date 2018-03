EU: Uneinigkeit der Innenminister über Verlängerung der Grenzkontrollen

Quelle: Reuters

Eine mögliche Verlängerung der Grenzkontrollen im eigentlich kontrollfreien Schengen-Raum sorgt weiter für Uneinigkeit zwischen den EU-Staaten. "Da wird es an uns liegen, noch einige Überzeugungsarbeit zu leisten", sagte Österreichs Innenminister Herbert Kickl am Donnerstag am Rande eines Treffens der EU-Innenminister in Brüssel. Es müsse deutlich gemacht werden, "dass wir das nicht aus Jux und Tollerei machen", sondern zum Schutz der eigenen Bevölkerung.