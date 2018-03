"Unbeabsichtigte Schießerei" an US-Schule - eine Tote, zwei Verletzte

Quelle: Reuters "Unbeabsichtigte Schießerei" an US-Schule - eine Tote, zwei Verletzte (Symbolbild)

Bei einer "unbeabsichtigten Schießerei" an einer Schule im US-Bundesstaat Alabama ist am Mittwoch eine 17-Jährige getötet worden. Zwei weitere Personen hätten bei dem Zwischenfall Verletzungen erlitten, berichteten US-Medien. Die Schüsse an der Huffman High School in Birmingham seien am Nachmittag nach dem Ende des Unterrichts gefallen, hieß es. Die näheren Umstände der "unbeabsichtigten Schießerei" wurden nicht erläutert.