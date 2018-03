Senat von Florida verhängt Verkaufsverbot für AR-15-Gewehre und hebt es 15 Minuten später wieder auf

Quelle: Reuters

Der Senat von Florida hat ein Gesetz gebilligt, das den Waffenhandel nach dem jüngsten Schulmassaker in Parkland schärfer regeln sollte. Die Abgeordneten stimmten am Samstag unter anderem einem zweijährigen Verkaufsverbot für AR-15-Gewehr zu. Eben diese Waffe hatte der Amokläufer Nikolas Cruz eingesetzt, um 17 Menschen in der Florida High School zu erschießen. Das Verbot hielt allerdings nur 15 Minuten lang.