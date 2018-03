Für den Schnappschuss mit Polarbären: Neuer Akku arbeitet auch bei minus 70 Grad Celsius

Quelle: Reuters Lithium-Ionen-Akkus (Symbolbild)

Ein chinesisches Forscherteam von der Fudan-Universität hat einen neuen Akku entwickelt, der auch bei einer Temperatur von minus 70 Grad Celsius leistungsfähig bleibt. Während die gewöhnlichen Lithium-Ionen-Akkus in unseren Laptops, Handys oder Elektroautos an kalten Wintertagen beträchtlich an Leistung verlieren, soll diese Batterie auch in eisiger Kälte einwandfrei funktionieren können. Die Super-Akkus können dann an den kältesten Stellen der Erde sowie in Weltraumschiffen eingesetzt werden.