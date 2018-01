Noch letzte Worte vor der Abschaltung? Neue App romantisiert fast leeren Akku

Quelle: www.globallookpress.com Noch letzte Worte vor der Abschaltung? Neue App romantisiert fast leeren Akku (Symbolbild)

Was kann für einen Handy-Junkie schlimmer sein, als wenn der Akku-Ladestand seines Smartphones bedrohlich niedrig ist? Um die letzten Momente vor dem Ausschalten zu beschönigen, ist die App "Die with me" entwickelt worden, die den verzweifelnden Handy-Nutzern etwas Erleichterung und sogar Spaß bringen soll.